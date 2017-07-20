20 июля 2017, 12:01Происшествия В Пензе на повороте в Мичурино произошла странная авария. ВИДЕО Пользователь под ником Виталий выложил на видеохостинге Youtube запись, на которой запечатлена авария в Пензе.

В комментарии к видео автор поста написал, что авария произошла на перекрестке по дороге в поселок Мичурино. На главную дорогу пытается выехать «десятка» и сталкивается с «Нивой», двигающейся на приличной скорости. Светофор, по словам автора, не работал.

По предварительной информации, все остались живы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: Скриншот с https://www.youtube.com/watch?v=JK8uqWVhgXM