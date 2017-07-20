В Пензе на повороте в Мичурино произошла странная авария. ВИДЕО

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 июля 2017, 12:01Происшествия
Пользователь под ником Виталий выложил на видеохостинге Youtube запись, на которой запечатлена авария в Пензе.
В комментарии к видео автор поста написал, что авария произошла на перекрестке по дороге в поселок Мичурино. На главную дорогу пытается выехать «десятка» и сталкивается с «Нивой», двигающейся на приличной скорости. Светофор, по словам автора, не работал.
По предварительной информации, все остались живы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
20 июля 2017, 12:33В расселенном доме на ул. Комсомольской сгорело 5 комнат
20 июля 2017, 12:01В Пензе на повороте в Мичурино произошла странная авария. ВИДЕО
20 июля 2017, 11:34Пензенские предприниматели смогут обратиться к прокурору области
20 июля 2017, 11:17В России появится новый проект «Театры - детям»
20 июля 2017, 11:03В Сети появилось видео аварии на ул. Луначарского в Пензе
20 июля 2017, 10:32В Городищенский район на Сабантуй приедет Библиомобиль
20 июля 2017, 10:06В Пензе снова произошла авария с участием мотоцикла
20 июля 2017, 09:42В Пензе на ул. Маршала Крылова перекроют движение