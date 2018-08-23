В Пензе на площадке возле школы №65 установили современнее покрытие

В средней школе №56 Пензы торжественно открыли обновленную спортивно-игровую площадку. Там еще два года назад появились тренажеры, а вот современное покрытие отсутствовало. И вот проблему удалось решить.

С утра и до вечера на обновленной спортивно-игровой площадке при средней школе №56 полно детворы. Заняться спортом, активно провести свободное время туда теперь стремятся все, от мала до велика. Ее открыли еще в 2016 году, но на площадке не было специального резинового покрытия, и любое падение могло грозить ребятишкам ссадинами и синяками.

«Здесь было песчано-гравийное покрытие, мы постоянно его возобновляли, потому что все вымывало. Валерий Кузьмич выступил с инициативой довести площадку до совершенства», - рассказала директор средней школы №56 Пензы Наталья Переяслова.

Местные жители обратились с просьбой создать безопасные условия для занятия детей к секретарю регионального отделения партии «Единая Россия», председателю областного Законодательного Собрания Валерию Лидину. Ждать решения проблемы пришлось недолго. Буквально за считанные недели на площадке появилось современное покрытие.

«Хорошая площадка для всех граждан. Можно прийти в любое время потренироваться, а с таким покрытием это гораздо удобнее. При падении будет не так больно, и при беге не так скользят ноги», - сказала ученица 11 класса средней школы №56 Анастасия Бителева.

«Мы очень рады. В этой школе учились мои дети, теперь - и внуки. Они занимаются спортом, поэтому площадка не будет пустовать», - рассказала жительница Пензы Валентина Елинова.

Три спортивно-игровых комплекса и семь тренажеров на различные группы мышц. и все это теперь - на безопасном покрытии. Выполнить просьбу пензенцев удалось благодаря партийным проектам «Единой России» - «Городская среда», «Детский спорт» и при участии активных сторонников партии.

«В Пензе многие площадки приведены в порядок, где-то новые появились. Мы расширили проект до муниципальных образований области. Все делается для детей, чтобы они занимались физической культурой и спортом и, самое главное, - ушли в сторону от вредных привычек», - сказал председатель Валерий Лидин.

Пензенцам, внесшим весомый вклад в преображении площадки, а также активным жителям микрорайона Валерий Лидин вручил почетные грамоты и памятные подарки.