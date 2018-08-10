В Пензе на площадке ребенок застрял в «ракете»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 августа 2018, 14:36Происшествия
Пензенские спасатели освободили ребенка из западни на детской площадке.
Инцидент произошел днем 9 августа. На пульт дежурного поисково-спасательной службы поступил звонок с сообщением о том, что на одной из детских площадок города ребенок застрял ногой в металлической конструкции в виде ракеты.
Спасатели прибыли на место, демонтировали часть конструкции и освободили застрявшую ногу. Пострадавшего передали медикам, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, пишет ИА «Пенза-Пресс».
10 августа 2018, 17:39В Арбеково упавшее дерево придавило машину
10 августа 2018, 17:08В Пензенской области за день поймали 183 пешехода-нарушителя
10 августа 2018, 16:38В Пензенской области определят лучшего госслужащего
10 августа 2018, 16:07В Пензе инспекторы будут ловить любителей пьяной езды
10 августа 2018, 15:37Заречный признали самым благоустроенным городом области
10 августа 2018, 15:06В Засечном 9 пожарных тушили газовую плиту
10 августа 2018, 14:36В Пензе на площадке ребенок застрял в «ракете»
10 августа 2018, 14:06YouTube отметил пензенский проект «Золотой кнопкой»