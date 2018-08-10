10 августа 2018, 14:36Происшествия

В Пензе на площадке ребенок застрял в «ракете»

Пензенские спасатели освободили ребенка из западни на детской площадке.

Инцидент произошел днем 9 августа. На пульт дежурного поисково-спасательной службы поступил звонок с сообщением о том, что на одной из детских площадок города ребенок застрял ногой в металлической конструкции в виде ракеты.

Спасатели прибыли на место, демонтировали часть конструкции и освободили застрявшую ногу. Пострадавшего передали медикам, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2018/08/10/12062920

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