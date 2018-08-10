В Пензе на площадке ребенок застрял в «ракете»

Пензенские спасатели освободили ребенка из западни на детской площадке.

Инцидент произошел днем 9 августа. На пульт дежурного поисково-спасательной службы поступил звонок с сообщением о том, что на одной из детских площадок города ребенок застрял ногой в металлической конструкции в виде ракеты.

Спасатели прибыли на место, демонтировали часть конструкции и освободили застрявшую ногу. Пострадавшего передали медикам, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, пишет ИА «Пенза-Пресс».