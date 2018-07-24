В Пензе обнаружили лазы в коллектор подземной реки Шелоховки

В Пензе при реконструкции площади Ленина обнаружены лазы в коллектор реки Шелоховки. Она до сих пор протекает под землей через центральные улицы областного центра и впадает в Суру. Еще в конце XIX века речушка была заключена в специальные трубы, и теперь ее существование решено увековечить в граните.

Сура и Пенза - названия этих рек известны каждому жителю областного центра с юных лет. О Шелоховке же помнят разве что старожилы, но теперь она вновь в центре внимания. Лазы в коллектор реки, которая закована в трубы, обнаружены в ходе реконструкции площади Ленина.

«Мы знали, что она здесь, благодаря картам. Также известно, что ТЦ «Империя» раньше назывался «Рыбным пассажем», ходили слухи, что в его подвалах вылавливали рыбу и там же, наверху, продавали ее. Сейчас все подтвердилось, мы нашли ее», - рассказала архитектор бюро «Вещь» Екатерина Астафьева.

Река, протекавшая на месте современной площади Ленина в конце XIX века, была заключена в подземный коллектор. После окончания ремонта лазы снова скроют от глаз жителей. Напоминать пензенцам о Шелоховке будет эскиз. При разработке плана реконструкции объекта сделан акцент на историческое наследие центральной части города.

«Рисунок будет выполнен в стиле плавного контура реки. Его выложат из гранита, он будет отличаться от общего мощения», - сказал проектировщик бюро «Вещь» Антон Борисов.

Кроме того, на «берегах каменной реки» планируется разбить сквер с лавочками. Эта задумка, по мнению архитекторов, восстановит историческую справедливость.