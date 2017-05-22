22 мая 2017, 14:03Общество В Пензе на площади Ленина могут сделать цветной асфальт Глава региона Иван Белозерцев распорядился рассмотреть возможность использования цветной асфальтобетонной смеси на площади Ленина.

«Приглашайте специалистов, изучайте варианты реализации этой идеи, предлагайте оптимальное цветовое решение», – дал поручение Иван Белозерцев представителям администрации города и руководителям дорожно-строительных организаций.

Он подчеркнул, что выбранные материалы должны выглядеть эстетично и гармонировать с покрытием улицы Московской, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Иван Белозерцев также напомнил о необходимости грамотной инженерной подготовки территории.

«Обязательно надо спланировать уклон, чтобы вода уходила в ливневые приемники. Это продлит срок эксплуатации нового покрытия», - сказал губернатор.

По данным пресс-центра Пензенской области, сейчас на площади Ленина завершена фрезеровка старого покрытия.

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