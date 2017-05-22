В Пензе на площади Ленина могут сделать цветной асфальт

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22 мая 2017, 14:03Общество
Глава региона Иван Белозерцев распорядился рассмотреть возможность использования цветной асфальтобетонной смеси на площади Ленина.
«Приглашайте специалистов, изучайте варианты реализации этой идеи, предлагайте оптимальное цветовое решение», – дал поручение Иван Белозерцев представителям администрации города и руководителям дорожно-строительных организаций.
Он подчеркнул, что выбранные материалы должны выглядеть эстетично и гармонировать с покрытием улицы Московской, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Иван Белозерцев также напомнил о необходимости грамотной инженерной подготовки территории.
«Обязательно надо спланировать уклон, чтобы вода уходила в ливневые приемники. Это продлит срок эксплуатации нового покрытия», - сказал губернатор.
По данным пресс-центра Пензенской области, сейчас на площади Ленина завершена фрезеровка старого покрытия.
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