23 июня 2017, 17:03Общество В Пензе на перекрестке ул. Свердлова-Калинина благоустраивают сквер В Пензе 23 июня заложили камень и открыли сквер Памяти в честь погибших сотрудников правоохранительных органов. Он находится на перекрестке улиц Свердлова и Калинина.

В мероприятии принял участие мэр Виктор Кувайцев. Президент лиги ветеранов службы по борьбе с организованной преступностью Пензенской области, подполковник милиции в отставке Михаил Зейкан поблагодарил всех, кто принимал участие в создании этого памятного места, сообщает пресс-служба администрации города.

«Хранить в сердцах память о тех, кто прикрывал спины своих боевых товарищей, ценой своей жизни защищал неприкосновенность Родины - честь и долг ныне живущих.

Появление таких мест в нашем городе способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Создание тематических зеленых зон - не дань моде, а часть большой работы по благоустройству Пензы. Но главное - это часть истории нашего города, память о тех, кто в нем жил и прославлял его», - сказал Виктор Кувайцев.

Память погибших сотрудников почтили минутой молчания.

Разработан проект благоустройства сквера, который планируется реализовать уже в этом году. В центре будет стоять памятник, на котором высекут имена павших воинов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_sozdanie_tematicheskikh_zelenykh_zon_chast_bolshoy_raboty_po_blagoustroystvu_penzy/