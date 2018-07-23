В Пензе на открытии спартакиады молодежи выступила 5sta Family

В Пензе состоялось открытие IV летней спартакиады молодежи России. Cоревнования стартовали еще в мае, но теперь вышли на финишную прямую. В финальную часть состязаний пробились только самые быстрые, ловкие и выносливые.

Сотни участников IV летней спартакиады молодежи России на время стали зрителями. Они разместились на трибунах дворца спорта «Буртасы», чтобы наблюдать за красочным шоу. Состязания, которые стартовали в Пензе еще в начале мая, вступили в финальную фазу.

«Это, в первую очередь, шанс показать себя. Мы должны выступить уверенно, это большой шаг для нас», - сказала участница спартакиады Ксения Батова.

Вслед за флагами - то самое, торжественное действо - выступление духового оркестра сменил вальс, а за ним - театральная постановка. Танцоры быстро переодевались в народные костюмы и преподносили дорогим гостям хлеб и соль в лучших традициях. Помимо Пензенской области, летняя спартакиада параллельно проходит еще в 12 регионах страны, но Пенза - в лидерах.

«На территории региона пройдут соревнования по 31 виду спорта из 56, мы расцениваем это как дань уважения заслугам наших спортсменов в советское время», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Желаю участникам IV летней спартакиады молодежи России 2018 года чистой борьбы, ярких побед и успешного будущего», - сказал заместитель министра спорта России Сергей Косилов.

По завершении торжественной части участников состязаний ждал сюрприз - для них с шоу-программой выступила известная музыкальная поп-группа 5sta Family.