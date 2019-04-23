В Пензе на оплату ставок тренеров выделят дополнительные средства

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23 апреля 2019, 19:02Образование
Депутаты Пензенской городской Думы проверили занятость детей в вечернее время. Они посетили ряд физкультурно-оздоровительных комплексов при школах и приняли решение изыскать в бюджете дополнительные средства на оплату ставок спортивных тренеров.
Предполагается, что именно ФОКи должны обеспечить занятость детей не только в дневное, но и в вечернее время. Именно это проверили народные избранники. Однако после 19.00 площадка сдается в аренду. Педагоги объясняют такой подход тем, что дети не ходят заниматься спортом поздно вечером.
Чиновники объясняют невозможность обеспечить максимальную занятость детей в ФОКах еще и бесплатными ставками.
«Спросил ребят, играют ли они тут зимой, весной или осенью, они ответили, что им никто не разрешает», - сказал депутат Пензенской городской Думы Юрий Зиновьев.
«Конечно, никто не допустит детей в спортивный зал без тренера, а их нет, для этого нужны ставки. Все, какие есть, они задействованы и расписаны по времени», - рассказал начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев.
На предложение депутатов чередовать вечерние занятия школьников и взрослых, а арендой после 19.00 чаще всего пользуются именно они, представители школы согласиться не могут. У платных занятий еще одна функция - на вырученные средства содержится ФОК, в нем меняют лампочки, сантехнику, выполняют текущий ремонт, а часть средств уходит еще и на школу.
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