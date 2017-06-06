06 июня 2017, 10:33Происшествия

В Пензе на Окружной из-за ДТП образовалась огромная пробка

Огромная пробка образовалась на улице Окружной в Пензе.

На Окружной от улицы Мира до "Дизель-Арены" растянулась пробка. Затор образовался в результате ДТП, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Как видно на фото, предоставленных очевидцем аварии, на повороте произошло столкновение «Тойоты» и ВАЗ 2115. Авария произошла на повороте, ведущем в «Засеку».

По предварительной информации, пострадавших нет.

Происшествия
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Источник фотографии: Станислав Левов
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