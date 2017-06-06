В Пензе на Окружной из-за ДТП образовалась огромная пробка

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06 июня 2017, 10:33Происшествия
Огромная пробка образовалась на улице Окружной в Пензе.
На Окружной от улицы Мира до "Дизель-Арены" растянулась пробка. Затор образовался в результате ДТП, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Как видно на фото, предоставленных очевидцем аварии, на повороте произошло столкновение «Тойоты» и ВАЗ 2115. Авария произошла на повороте, ведущем в «Засеку».
По предварительной информации, пострадавших нет.
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