06 июня 2017, 10:33Происшествия В Пензе на Окружной из-за ДТП образовалась огромная пробка Огромная пробка образовалась на улице Окружной в Пензе.

На Окружной от улицы Мира до "Дизель-Арены" растянулась пробка. Затор образовался в результате ДТП, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Как видно на фото, предоставленных очевидцем аварии, на повороте произошло столкновение «Тойоты» и ВАЗ 2115. Авария произошла на повороте, ведущем в «Засеку».

По предварительной информации, пострадавших нет.

Происшествия

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Источник фотографии: Станислав Левов