В Пензе на областном семинаре судей произошла трагедия

Как стало известно ИА «Пенза-Пресс» из собственный источников, во время мероприятия скончался судья Мокшанского районного суда. Что стало причиной трагедии, в настоящий момент не известно.

Редакция намерена получить комментарий в региональном управлении СКР, пишет ИА «Пенза-Пресс».