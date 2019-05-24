24 мая 2019, 14:03Происшествия

В Пензе на областном семинаре судей произошла трагедия

В Пензе 24 мая на областном семинаре судей региона произошла трагедия - умер мужчина.

Как стало известно ИА «Пенза-Пресс» из собственный источников, во время мероприятия скончался судья Мокшанского районного суда. Что стало причиной трагедии, в настоящий момент не известно.

Редакция намерена получить комментарий в региональном управлении СКР, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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