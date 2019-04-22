В Пензе на общегородской субботник вышло более 24,5 тыс. горожан

В Пензенской области прошел субботник. Причем инициативные жители наводили порядок не только в собственных дворах или близлежащих скверах, но даже на территории гибнущих усадеб, а многие, набравшись смелости, и вовсе пришли благоустраивать площадь имени Ленина. В масштабной уборке приняли участие и домохозяйки, и дети, и ветераны труда, и первые лица области. За этот день из Пензы вывезли более 800 кубометров мусора.

Привычные картины субботника: люди разбирают засохшие ветки и мусор. В Пензе к стремлению сделать город чище можно было присоединиться и в самом его центре - на площади имени Ленина. Субботник пришелся кстати: после масштабного ремонта там оставалось высадить деревья. Добровольцев нашлось немало: среди них - домохозяйки и ветераны труда.

«Все вышли помочь городу. Подмели во дворе, очистили детскую площадку. Надо выходить не только в субботники, но и в другие дни. И люди разминку будут делать, перестанут засиживаться, и в городе станет красиво», - сказала жительница Пензы Юлия Гаранина.

Мнение ветеранов труда о том, какой стала площадь имени Ленина, особенно важно было для губернатора Ивана Белозерцева. Глава региона лично высадил несколько деревьев на площади, а также непосредственно перед зданием правительства.

«С удовольствием хожу на субботники, получаю от работы положительные эмоции. Особенно когда наводишь порядок на какой-то закрепленной территории. Будем приходить в школы с экологическими акциями, проводить с молодежью занятия по культуре, чистоте и экологии. Думаю, это будет давать положительные результаты», - отметил глава региона.

За один день пензенцы смогли сделать свой город зеленее: высадить более 1000 деревьев, полностью убрать в городе 103 несанкционированных свалки и очистить от мусора 8500 квадратных метров газонов, парков и городских лесов.

То, что жителям небезразличен город, в котором они живут, делом доказали больше 24,5 тысяч человек. Именно столько горожан стали участниками субботника.