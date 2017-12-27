27 декабря 2017, 14:07Общество В Пензе на Новый год маршутки будут ходить до полуночи В Пензе стало известно, как будут работать маршрутчики в новогоднюю ночь.

31 декабря маршрутки будут ходить до полуночи. С 1 по 2 января в рейс выйдут только 50% автобусов и троллейбусов, а с 3 по 8 января общественный транспорт будет работать, как в выходные дни.

На остановках «Заря», «пос. Лесной», «пос. Монтажный» и «пос. Победа» разместят графики движения маршрутов № 12, 25 и 44, сообщает пресс-служба горадминистрации, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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