28 июля 2017, 13:33Криминал В Пензе на несостоявшегося наркоторговца завели уголовное дело Пензенца обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

36-летний мужчина по предварительному сговору с группой лиц собирался сбывать наркотики через интернет, а также с помощью закладок, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Уголовное дело направили в суд, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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