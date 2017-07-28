28 июля 2017, 13:33Криминал

В Пензе на несостоявшегося наркоторговца завели уголовное дело

Пензенца обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

36-летний мужчина по предварительному сговору с группой лиц собирался сбывать наркотики через интернет, а также с помощью закладок, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Уголовное дело направили в суд, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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