В Пензе на набережной прошли соревнования по дуатлону

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04 мая 2018, 19:07Спорт
В первенстве Пензенской области по дуатлону приняли участие более 20 молодых спортсменов. Они состязались в беге и езде на велосипеде. Для них это один из этапов подготовки к более крупным соревнованиям, которые пройдут в Ярославле в середине июня (0+).
Бег по набережной для пензенских дуатлонистов - часть серьезных соревнований. 25 лучших спортсменов сразились за победу в первенстве Пензенской области. Дистанция состояла из трех этапов - бег, велогонка и снова бег. Рецепт удачного выступления - как и в других видах спорта.
«Усердно работать, соблюдать режим, питание, тренировки, самое главное - желание», - сказал участник первенства Пензенской области по дуатлону Егор Ванюшонков.
Юниоры бегом и на велосипеде в общей сложности должны были преодолеть 14 километров. Старшие и младшие группы спортсменов выступали по сокращенной программе. В дуатлоне побеждает тот, кто покажет лучшее время на каждом этапе.
От более популярного триатлона этот вид спорта отличается отсутствием плавания, но от этого соревнования не становятся проще.
«Наша гордость - ребята, которые занимаются этим видом спорта с малых лет и уже показали определенные результаты. Соревнования проводятся для того, чтобы они поддерживали себя в хорошей спортивной форме, набрались опыта и в будущем показывали хорошие результаты», - рассказал организатор соревнований Геннадий Маркелов.
Официально дуатлоном и триатлоном в Пензе занимаются около 100 человек. Одиннадцать пензенских спортсменов претендуют на попадание в сборную России. Сейчас триатлонисты готовятся к первым в 2018 году всероссийским стартам.
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