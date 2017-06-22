22 июня 2017, 14:02Общество В Пензе на могиле Василия Бочкарева установили мемориал В Пензе на Новозападном кладбище почтили память экс-губернатора Василия Бочкарева. У мемориального комплекса собрались коллеги, друзья и близкие бывшего главы региона. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим отслужил заупокойную панихиду.

«Мы потеряли действительно великого сына России. Человека, который любил Пензенскую область, любил людей. Человека, который все свои силы, знания, опыт, всю энергию отдавал работе. Он стремился быть первым, делал все для того, чтобы регион был лучшим», - сказал губернатор Иван Белозерцев.

Василий Бочкарев ушел из жизни ровно год назад, ему было 67 лет. Он руководил Пензенской областью 17 лет. На могиле экс-губернатора возвели мемориальный комплекс. Его создавали несколько месяцев. Над памятником работал заслуженный скульптор России Валерий Кузнецов.

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