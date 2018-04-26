В Пензе на межрегиональной выставке обсудят развитие туризма

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26 апреля 2018, 15:34Культура
27 и 28 апреля в киноконцертном зале «Пенза» состоится первая межрегиональная выставка «Туризм, отдых и оздоровление – 2018» (0+). На нее приглашают представителей сферы профессионального туристического бизнеса, ресторанов, гостиниц.
Как сообщает пресс-центр облправительства, в деловой программе мероприятия – экспозиция, панельные дискуссии, презентации, дегустация и розыгрыш призова.
Так, участники мероприятия поговорят на темы «Ресторан – двигатель туризма» и «Событие. Как событие сделать туристическим маршрутом», изучат презентацию событийных мероприятий для туроператоров и турагентств, презентацию «Открой курорты Поволжья». Желающие получат возможность продемонстрировать и свои проекты.
Церемония открытия состоится 27 апреля в 11.00.
«Выставка проводится для содействия развитию въездного и выездного туризма, налаживания межрегиональных туристических связей, формирования качественного туристического продукта, повышения туристической репутации региона, показа новых туристических маршрутов, презентации существующих уникальных туристических продуктов, обсуждения актуальных вопросов в сфере туризма», - отметили в пресс-центре.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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