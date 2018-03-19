В Пензе «Саратовские авиалинии» отменили на месяц авиарейсы до Москвы

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» отменила рейсы между Пензой и Москвой на месяц. С 19 марта по 26 апреля в столицу можно будет добраться самолетами других компаний. Мера вынужденная, воздушные судна марки Ан-148 должны пройти тщательную проверку после того, как один из самолетов разбился под Москвой через несколько минут после взлета.

Пока в расписании вылетов Пензенского аэропорта значатся все рейсы до Москвы, однако с 19 марта часть из них отменена на целый месяц. Компания «Саратовские авиалинии» приостановила полеты всех самолетов Ан-148. Как пояснили, мера вынужденная.

«Это связано с тем, что у них самолеты отправили на техническое обслуживание, пока после 26 апреля никаких отмен нет. Рейсы будут выполняться по расписанию, в том числе - южные направления», - рассказала начальник службы организации перевозок Пензенского аэропорта Александра Кулаева.

Улететь в Москву можно другими рейсами. Перелеты в столицу из Пензы помимо «Саратовских авиалиний» выполняют и другие авиаперевозчики. В конце мая в Пензенском аэропорте откроются летние маршруты. Ожидается, что в ближайшее время появятся и новые направления.

«Сейчас мы ведем переговоры с компаниями UTair и «Победа». Также договариваемся на новые направления: в Минеральные воды, Геленджик, Симферополь, Анапу и Сочи», - сказала Александра Кулаева.