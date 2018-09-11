В Пензе на «Маяке» открыли новую производственную линию

Четыре миллиарда рублей инвестиций, 60 новых рабочих мест, 40 тысяч тонн готовой продукции в год. Это не планы, а реальность. На предприятии «Маяк», который уже много лет является одним из флагманов пензенской промышленности, в торжественной обстановке запустили новое производство.

Это шестая по счету бумагоделательная машина и вторая очередь производственного цеха российско-немецкой компании «Маяк-Техноцелл». Мощность нового оборудования бумагоделательной машины - 40 тысяч тонн в год.

«Запуск бумагоделательной машины позволит повысить конкурентоспособность предприятия, сделает его лидером по выпуску данного вида продукции в Российской Федерации и странах СНГ», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Все сделано по концепции «Маяка» с помощью немецких специалистов, это первая в истории двухсеточная машина. Мне удалось уговорить господина Галленкампа сделать ее такой, хоть и были сомнения. За последний 25 лет в России введены в эксплуатацию только три бумагоделательные машины, и мы горды тем, что две из них были запущены на пензенском предприятии», - сказал генеральный директор ОАО «Маяк» Василий Вдовин.

Немецко-российская компания появилась в Пензе в 2006 году. Она специализируется на изготовлении бумаги-основы декоративных облицовочных материалов, использует передовые технологии ведущих мировых производителей. За 12 лет было открыто несколько производственных линий.

Результаты работы - впечатляющие. За последний год объемы производства на «Маяке» превысили десять миллиардов рублей. Запуск новой бумагоделательной машины стал возможен благодаря инвестициям в объеме порядка четырех миллиардов рублей. Сумма была полностью покрыта предприятием «Маяк-Техноцелл».

«Учредители не выплачивали получаемую с момента основания в 2006 году прибыль, а оставляли средства в компании для инвестиций», - рассказал почетный председатель наблюдательного совета компании «Шолер Техноцелл (Германия) Ханс-Михаэль Галленкамп.

Кроме основной продукции, на новом оборудовании будет выпускать бумагу-основу для флизелиновых обоев, имеющую меловальный слой.