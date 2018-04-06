В Пензе на Маяке горит сауна. ФОТО

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06 апреля 2018, 17:59Происшествия
В Пензе сотрудники МЧС ликвидируют пожар в сауне на ул. 2-й Фестивальный проезд.
Видео и фото с места происшествия опубликовали подписчики группы «Пенза live».
Как сообщила ИА «Пенза-Пресс» начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова, около часа дня поступило сообщение о том, что загорелась кровля в двухэтажной бане. Пожар охватил площадь в 300 квадратных метров.
«Пострадавших нет», - отметила она.
Пока о причинах возгорания говорить рано, спасатели еще работают на месте.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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