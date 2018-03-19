В Пензе на машину под тяжестью снега обрушился навес

В Пензе, не выдержав вес снега, обрушился навес над входом в жилой дом на улице Садовое кольцо.

Как сообщает пресс-служба Пензенского поисково-спасательного центра, навес вместе со снегом упал на машину, никто из людей не пострадал.

Входную дверь заблокировало завалом. Хозяева дома выбирались через окно первого этажа.

Прибывшие на место спасатели помогли достать автомобиль, затем предложили обеспечить доступ к двери, однако хозяева отказались. Они отметили, что намерены предъявить организации, смонтировавшей навес, претензию по качеству, пишет ИА «Пенза-Пресс».