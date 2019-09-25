В Пензе на маршрутах объезда Бакунинского моста отрегулировали работу светофоров

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25 сентября 2019, 11:33Общество
В Пензе внесли изменения в режим работы светофоров. Нововведения произошли на маршрутах объезда, которые появились из-за ремонта Бакунинского моста.
Так, специалисты изменили режим работы светофора на перекрестке улиц Кирова и Кураева. В утренние часы увеличили время действия разрешающего сигнала и стрелки левого поворота при движении со стороны Измайловского путепровода и в обратном направлении.
На перекрестке улиц Чаадаева и Долгорукова увеличили время действия разрешающего сигнала по ул. Долгорукова со стороны железнодорожного переезда в утренние часы. Также изменили режим работы светофора на перекрестке улиц Луначарского и Каракозова - увеличено время действия разрешающего сигнала по улице Луначарского при движении со стороны Большого Сурского моста и в обратном направлении, сообщили в пресс-службе мэрии.
На перекрестке улиц Урицкого и Максима Горького увеличилось время действия «зеленого» при движении по улице Урицкого со стороны съезда с Измайловского путепровода и в обратном направлении. Также специалисты сделали работу разрешающего сигнала светофора дольше по улице Свердлова на пересечении улиц Свердлова и Гоголя.
«Изменен режим работы светофорного объекта на перекрестке улиц Урицкого и Бакунина – преобразован в регулируемый пешеходный переход», - добавили в пресс-службе.
Кроме того, на перекрестке улиц Сурской и Рабочей увеличено время действия «зеленого» при движении со стороны улиц Огородной и Восточной. Это же произойдет и со светофором на перекрестке улиц Баумана и Свердлова. Там увеличат время разрешающего сигнала по улице Свердлова в направлении Свердловского моста.
В пресс-службе пояснили, что такие меры позволят разгрузить перекрестки и уменьшить количество пробок.
Напомним, Бакунинский мост закрыли на реконструкцию. Схемы объезда и измененный маршрут общественного транспорта можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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