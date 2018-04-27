В Пензе на майские праздники будут патрулировать леса

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27 апреля 2018, 16:07Общество
Чтобы не допустить пожаров, в Пензе на майские праздники будут патрулировать лесные массивы. Об этом 27 апреля на сессии Гордумы сообщил начальник управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов.
Отвечая на вопрос депутата Валдимира Мутовкина, как будет вестись контроль за состоянием лесов, руководитель управления сообщил, что идет опасшка массивов. Завершить ее планируется до конца майских праздников.
«Установили 20 стендов, напоминающих об опасности возникновения пожара, 10 шлагбаумов, запрещающих въезд. По трем маршрутам (Ахунское, Веселовское, Светлополянское лесничества) в течение праздников будет вестись патрулирование», - добавил Алексей Михайлов.
Напомним, пожароопасный сезон в Пензенском регионе начался 15 апреля. Риск возникновения возгораний продлится до 15 октября, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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