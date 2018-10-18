В Пензе на лестничной площадке обнаружили тело мужчины

В Пензе произошло убийство. Как выяснили полицейские в ходе своего расследования, жертвой и убийцей оказались мужчины, которые сначала сидели за одним столом, употребляя горячительные напитки.

Тревогу забила жительница дома на проспекте Победы. Она позвонила в дежурную часть и сообщила, что к ней в дверь стучится окровавленный мужчина и что-то кричит. Боясь за свою жизнь, женщина не открыла дверь.

«Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. Прибыв на место, на лестничной площадке четвертого этажа здания они обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. При осмотре полицейские установили, что мужчине нанесли повреждения в подъезде дома. Убитым оказался 31-летний житель Пензы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности», - прокомментировал заместитель начальника отдела УУР УМВД России по Пензенской области Денис Шитов.

Оперативники проверили круг общения убитого и установили квартиру предполагаемого преступника - 32-летнего пензенца, тоже привлекавшегося к уголовной ответственности. Когда полицейские постучали к нему в квартиру, он открыл, но не сразу. Как стало ясно позже, подозреваемый смывал кровь с рук и кухонного ножа. Его задержали и доставили в отдел для разбирательства. Там мужчина рассказал, что потерпевший пришел к нему в гости и они распивали алкоголь.

«Со слов хозяйки квартиры, после употребления спиртного гость начал неадекватно себя вести, взял со стола нож и размахивал им. В ответ на это обвиняемый схватил второй нож и нанес не менее пяти ударов в область головы, тела и ног потерпевшего, после чего попросил его покинуть квартиру и лег спать», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Евгения Воеводина.

Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемый находится под стражей.