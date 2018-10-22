22 октября 2018, 17:59Происшествия

В Пензе на крышу ТЭЦ-1 упал альпинист

В Пензе на территории ТЭЦ-1 произошел несчастный случай.

По предварительным данным, 20 октября промышленный альпинист проводил высотные работы. Через некоторое время он сорвался и упал с высоты около шести-семи метров на крышу здания.

«Мужчина получил травмы и не мог самостоятельно спуститься вниз», - сообщили в пресс-службе пензенского пожарно-спасательного центра.

Специалисты поднялись на крышу здания, положили пострадавшего на носилки и эвакуировали его вниз, где передали врачам, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2018/10/22/13171800

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