В Пензе на крышу ТЭЦ-1 упал альпинист

В Пензе на территории ТЭЦ-1 произошел несчастный случай.

По предварительным данным, 20 октября промышленный альпинист проводил высотные работы. Через некоторое время он сорвался и упал с высоты около шести-семи метров на крышу здания.

«Мужчина получил травмы и не мог самостоятельно спуститься вниз», - сообщили в пресс-службе пензенского пожарно-спасательного центра.

Специалисты поднялись на крышу здания, положили пострадавшего на носилки и эвакуировали его вниз, где передали врачам, пишет ИА «Пенза-Пресс».