В Пензе на крышу ТЭЦ-1 упал альпинист

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22 октября 2018, 17:59Происшествия
В Пензе на территории ТЭЦ-1 произошел несчастный случай.
По предварительным данным, 20 октября промышленный альпинист проводил высотные работы. Через некоторое время он сорвался и упал с высоты около шести-семи метров на крышу здания.
«Мужчина получил травмы и не мог самостоятельно спуститься вниз», - сообщили в пресс-службе пензенского пожарно-спасательного центра.
Специалисты поднялись на крышу здания, положили пострадавшего на носилки и эвакуировали его вниз, где передали врачам, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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