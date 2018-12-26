В Пензе на крепостном валу хотят установить сторожевую башню

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26 декабря 2018, 17:58Политика
В Пензе хотят восстановить фрагмент крепостного вала на ул. Лермонтова. Идею оценил губернатор Иван Белозерцев.
Редактор газеты «Наша Пенза» Валерий Мельник спросил, будут ли воссоздавать крепостной вал: устанавливать сторожевую башню, делать муляжи крепости казаков и др.
Иван Белозерцев ответил, что от поддерживает эту идею, кроме того, идет работу по созданию лестницы на ул. Белинского.
«Но нужно действовать очень осторожно. Давайте пригласим архитекторов и посмотрим, как это можно сделать, чтобы учесть все нюансы. Важно, чтобы это место стало точкой притяжения туристов и гордостью жителей Пензы. Я готов поддержать проект», - заверил глава региона.
Напомним, реконструкция крепостного вала стала бы завершающей точкой в благоустройстве территории, примыкающей к Спасскому собору, освящение которого намечено на лето 2019 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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