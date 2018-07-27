В Пензе на «красивые даты» ожидают свадебный бум

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 июля 2018, 14:48Общество
В Пензе в августе сотрудники ЗАНСов ожидают свадебный бум. Дело в том, что все чаще влюбленные стараются зарегистрировать брак в так называемые
"красивые даты", а в последний месяц лета их будет сразу две.
Около восьми лет назад в Пензенской области появилась мода на красивые даты. Все больше влюбленных пар стремятся оформить отношения в дни, когда в дате встречаются как минимум три одинаковые цифры. Так, сотрудники ЗАГСов ожидают свадебный бум 8 и 18 августа - в каждой из дат сразу три восьмерки.
Многие уверены, цифра, напоминающая знак бесконечности, сможет обеспечить им долгую и счастливую семейную жизнь.
«8 августа у нас регистрируется по Пензенской области 70 пар. Из них больше половины - в городе Пензе. А 18 августа - это суббота. Поэтому регистрируется уже 180 пар в регионе, в Пензе - чуть более 100», - рассказала Елена Тришина, начальник территориального отдела ЗАГС Ленинского района г.Пензы.
Те, кто регистрируют акты гражданского состояния, к моде на красивые даты относятся скептически. По словам Елены Тришиной, на ее памяти много свадебных церемоний, которые проходили в якобы несчастливые дни, к примеру, в пятницу 13-го, и эти пары сохранили свои отношения на долгие годы. А вот статистика разводов после свадьбы в красивую дату, ничем не отличается от обычной.
Астрологи уверяют, что удачные дни для свадеб все-таки существуют. Но зависят они не от цифр, а от расположения планет.
«Дата брака, счастливая дата свадьбы действительно откорректирует определенные моменты, но и при этом никогда нельзя забывать о себе, о
своем личном внутреннем культурном духовном труде по отношению друг к другу.
На счастье в браке влияет больше не дата самой росписи в ЗАГСе, а число, когда влюбленные решили отметить соединение двух сердец. Это объясняется особой энергетикой торжества», - пояснила Екатерина Церрум, астролог.
Верить или не верить в то, что красивая дата может сделает жизнь счастливой, каждый решает сам. Но если вы придаете числам особую значимость, то лучше за советом обратиться к специалисту, а не поддаваться влиянию моды.
29 июля 2018, 15:25Артисты «Казачьей заставы» стали гостями «Концертника»
29 июля 2018, 15:08Житель Башмаково помогает односельчанам придерживаться ЗОЖ
29 июля 2018, 14:48В Пензе на «красивые даты» ожидают свадебный бум
29 июля 2018, 12:38Кузнецкий лагерь «Импульс» пользуется популярностью у детей
29 июля 2018, 12:09В Пензе намерены ликвидировать очередь в детские сады
29 июля 2018, 10:53В Пензе отремонтируют многоэтажки на ул. Кирова
27 июля 2018, 19:52Иван Белозерцев наградил лучших работников торговли
27 июля 2018, 19:32Жителям Арбеково рассказали об изменениях параметров пенсионной системы