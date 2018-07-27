В Пензе на «красивые даты» ожидают свадебный бум

В Пензе в августе сотрудники ЗАНСов ожидают свадебный бум. Дело в том, что все чаще влюбленные стараются зарегистрировать брак в так называемые "красивые даты", а в последний месяц лета их будет сразу две.

Около восьми лет назад в Пензенской области появилась мода на красивые даты. Все больше влюбленных пар стремятся оформить отношения в дни, когда в дате встречаются как минимум три одинаковые цифры. Так, сотрудники ЗАГСов ожидают свадебный бум 8 и 18 августа - в каждой из дат сразу три восьмерки.

Многие уверены, цифра, напоминающая знак бесконечности, сможет обеспечить им долгую и счастливую семейную жизнь.

«8 августа у нас регистрируется по Пензенской области 70 пар. Из них больше половины - в городе Пензе. А 18 августа - это суббота. Поэтому регистрируется уже 180 пар в регионе, в Пензе - чуть более 100», - рассказала Елена Тришина, начальник территориального отдела ЗАГС Ленинского района г.Пензы.

Те, кто регистрируют акты гражданского состояния, к моде на красивые даты относятся скептически. По словам Елены Тришиной, на ее памяти много свадебных церемоний, которые проходили в якобы несчастливые дни, к примеру, в пятницу 13-го, и эти пары сохранили свои отношения на долгие годы. А вот статистика разводов после свадьбы в красивую дату, ничем не отличается от обычной.

Астрологи уверяют, что удачные дни для свадеб все-таки существуют. Но зависят они не от цифр, а от расположения планет.

«Дата брака, счастливая дата свадьбы действительно откорректирует определенные моменты, но и при этом никогда нельзя забывать о себе, о

своем личном внутреннем культурном духовном труде по отношению друг к другу.

На счастье в браке влияет больше не дата самой росписи в ЗАГСе, а число, когда влюбленные решили отметить соединение двух сердец. Это объясняется особой энергетикой торжества», - пояснила Екатерина Церрум, астролог.

Верить или не верить в то, что красивая дата может сделает жизнь счастливой, каждый решает сам. Но если вы придаете числам особую значимость, то лучше за советом обратиться к специалисту, а не поддаваться влиянию моды.