В Пензе на корпоративе мужчина напугал коллег топором

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22 января 2019, 15:46Криминал
Один из участников корпоративного застолья испугал пензенцев. Они позвонили в полицию и рассказали, что в здании – мужчина с топором.
Люди веселились на улице Чаадаева. Выяснилось, что пензенец сильно напился, схватил топор и начал пугать собравшихся. Когда дебошир узнал, что отдыхающие обратились в полицию, заперся в подсобном помещении.
На место приехали сотрудники Росгвардии, 40-летнего злоумышленника задержали и доставили в отделение, сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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