22 января 2019, 15:46Криминал

В Пензе на корпоративе мужчина напугал коллег топором

Один из участников корпоративного застолья испугал пензенцев. Они позвонили в полицию и рассказали, что в здании – мужчина с топором.

Люди веселились на улице Чаадаева. Выяснилось, что пензенец сильно напился, схватил топор и начал пугать собравшихся. Когда дебошир узнал, что отдыхающие обратились в полицию, заперся в подсобном помещении.

На место приехали сотрудники Росгвардии, 40-летнего злоумышленника задержали и доставили в отделение, сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
просмотров 103
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой Росгвардии

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ