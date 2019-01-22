В Пензе на корпоративе мужчина напугал коллег топором

Один из участников корпоративного застолья испугал пензенцев. Они позвонили в полицию и рассказали, что в здании – мужчина с топором.

Люди веселились на улице Чаадаева. Выяснилось, что пензенец сильно напился, схватил топор и начал пугать собравшихся. Когда дебошир узнал, что отдыхающие обратились в полицию, заперся в подсобном помещении.

На место приехали сотрудники Росгвардии, 40-летнего злоумышленника задержали и доставили в отделение, сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».