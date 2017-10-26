26 октября 2017, 13:39Общество В Пензе на конференции собрались ведущие офтальмологи страны В Пензе прошла научно-практическая конференция «Актуальные вопросы офтальмологии», на которой с докладами выступили специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и Самары.

Докладчики отметили ряд актуальных проблем, стоящих перед практической офтальмологией, осветили наиболее важные аспекты диагностики и лечения распространенных заболеваний глаз, а также представили свои исследования в этой области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

Кроме того, на конференции рассмотрели современные подходы к ведению пациентов с диабетическими поражениями сетчатки, актуальность хронических блефаритов, вопросы дифференциальной диагностики конъюнктивитов и подходы к их лечению.

Участники конференции отметили важность и необходимость проведения подобных мероприятий, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://health.pnzreg.ru/main_news/2017/10/26/10055697

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