В Пензе на карантин закрыт 21 класс в 9 школах

В управлении образования Пензы рассказали о заболеваемости в школах.

«Заболеваемость по городу составляет 12,8 процентов», — сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на управление образования.

В настоящее время в Пензе на карантин закрыт 21 класс в девяти школах.

В целом по региону за неделю было зарегистрировано 4055 случаев ОРВИ, а также 85 случаев гриппа, пишет ИА «Пенза-Пресс».