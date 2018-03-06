В Пензе на карантин закрыт 21 класс в 9 школах

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06 марта 2018, 17:59Общество
В управлении образования Пензы рассказали о заболеваемости в школах.
«Заболеваемость по городу составляет 12,8 процентов», — сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на управление образования.
В настоящее время в Пензе на карантин закрыт 21 класс в девяти школах.
В целом по региону за неделю было зарегистрировано 4055 случаев ОРВИ, а также 85 случаев гриппа, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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