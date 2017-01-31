31 января 2017, 16:59Общество В Пензе на карантин закрыли еще 13 классов 31 января число ушедших на карантин классов выросло до 73 в 28 школах. Такие данные приводит управление образования города.

По данным пресс-службы мэрии, общий процент заболевших школьников составляет 11 %.

«Все школы города Пензы функционируют в обычном режиме. В каждом учреждении образования проводятся дополнительная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, проветривание в отсутствие школьников и другие профилактические меры в соответствии с требованиями Роспотребнадзора», – сообщил начальник управления образования города Юрий Голодяев.

Ранее сообщалось о 60 классах, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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