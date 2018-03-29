В Пензе на Измайлова в луже тонут машины

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29 марта 2018, 19:37Общество
В Пензе жители микрорайона ГПЗ рискуют попасть в дорожную ловушку. На одном из перекрестков образовалась огромная лужа, которая скрывает многочисленные ямы. Пока проехать можно, правда, не без труда, машины застревают и глохнут. С приходом тепла и без того сложная дорожная ситуация может резко обостриться.
Участок дороги на улице Измайлова местные уже давно окрестили «утопающим». С потеплением дорожная проблема быстро превращается в масштабную. Ямы, которые несколько месяцев были забиты снегом, теперь скрыты под огромной лужей. Весной для водителей это место становится настоящим испытанием.
Не все автомобилисты справляются с такими препятствиями. Машины застревают и глохнут почти каждый час.
Труднее всего ходить по этой дороге мамам с колясками. А таких пешеходов здесь немало, рядом находится детский сад.
По словам местных жителей, ремонта, который здесь делают в весенне-летний период, хватает до первых проливных дождей. Дорогу не асфальтируют, а только засыпают ямы щебнем. Люди замечают, что из года в год лужа становится все больше.
В ближайшее время местные жители планируют обратиться в районную и городскую администрации. Люди надеются, что участок на улице Измайлова попадет в программу «Безопасные и качественные дороги».
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