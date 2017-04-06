06 апреля 2017, 19:19Общество В Пензе на форуме «InnoMed-2017» с докладами выступят 42 спикера В Пензе состоится межрегиональный форум «InnoMed-2017». Он пройдет на базе технопарка «Рамеев» с 13 по 15 апреля. Основной темой форума станет проблема внедрения инноваций в медицинскую промышленность и здравоохранение.

«Особое внимание на пленарном заседании будет уделено механизмам государственной поддержки производителей медицинской продукции - очень важная тема. Обсудим проблемы импорта, экспорта и локализации производства медицинских изделий, вопросы регулирования рынка медицинских изделий и особенности их регистрации», - рассказал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Планируется, что с докладами выступят 42 спикера. Ключевым мероприятием форума станет межрегиональная выставка. На ней гости смогут познакомиться с инновационными проектами и достижениями в сфере здравоохранения из десяти субъектов Российской Федерации. Пенза поделится своим опытом в сфере биотехнологий и медицинского приборостроения.

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