В Пензе на фестивале «Золотая провинция» выступил театр из Израиля

Пенза принимает седьмой международный фестиваль «Золотая провинция» (12+). Он открылся спектаклем израильского театра «Zero» - «Тойбеле и ее демон» (18+). Еврейская сказка для взрослых, поставленная по пьесе лауреата Нобелевской премии Исаака Зингера. Это рассказ о простых чувствах - любви, обмане, и о желании больших страстей, которые могут принести несчастье. Постановку презентовали зрителю на большой сцене областного театра драмы.

История любви началась с рассказа о разгуле нечисти. Главная героиня Тойбеле - одинокая красавица, которая в свои 33 оказалась в незавидном положении брошенной жены. Теперь она, как и все, мечтает о страсти и любви.

«В принципе это трагическая история, потому что когда человек не хочет отказываться от своих идеалов, он обречен, но при этом там есть юмор. Но это не типичная еврейская история, когда все весело и смешно, там бушуют страсти», - рассказала актриса театра «Zero» Марина Белявцева.

По сюжету, прослывший бездельником и чудаком школьный учитель, подслушав рассказы Тойбеле, решился на бесстыдный план - притворился повелителем тьмы, чтобы очаровать девушку.

Ища мистики, восторга и трепета, Тойбеле влюбилась в демона. Однако судьба сыграла с ней злую шутку. Сначала ее бросил муж-аскет, а в завершении от болезни умирает и выдававший себя за дьявола учитель.

Главные роли в спектакле исполняют Марина Белявцева и Олег Родовильский - семейная пара, которая в 2003 году основала театр «Zero». В Пензе в рамках фестиваля «Золотая провинция» труппа из Израиля выступила второй раз.

«Вчера кузнецкий зритель прекрасно принял спектакль, и надеемся, что и пензенцы тоже проникнутся этой необычной, трогательной, интересной историей», - сказал Олег Родовильский.

В рамках «Золотой провинции» будут показаны лучшие постановки театрального сезона. Практически все они - премьеры. Спектакли пройдут в Пензе, Кузнецке и Заречном.