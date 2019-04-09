В Пензе на фестивале «Сурские ласточки» наградят талантливую молодежь

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09 апреля 2019, 19:16Культура
В Пензе поощрят талантливую молодежь. Чествование победителей престижных международных и всероссийских творческих конкурсов пройдет в киноконцертном зале 13 апреля (18+).
В этот день юные артисты продемонстрируют свое мастерство в рамках второго регионального фестиваля «Пензенские ласточки». Для гала-концерта отобрано 20 лучших номеров. Перед началом представления в фойе будет работать выставка художественного и декоративно-прикладного искусства.
«Всех зрителей ждут сюрпризы. Для проведения фестиваля режиссером «Пензаконцерта» подготовлена интересная, яркая красочная концепция. Думаю, это будет большой праздник и для детей, и для взрослых, и для всего региона», - сказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.
«В номерах есть и песни, и танцы. В 2019 году увеличилась направленность жанровая, потому что по сравнению с 2018-м, прибавились театральное искусство, пантомима, хореографические направления, впервые будет хип-хоп, больше народных исполнителей и инструменталистов», - рассказала заместитель директор по творческой деятельности ГАУК «Пензаконцерт» Любовь Сычева.
Начало гала-концерта - в 14.00. Вход бесплатный по пригласительным билетам. Их можно получить в кассе областной филармонии.
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