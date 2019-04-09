В Пензе на фестивале «Сурские ласточки» наградят талантливую молодежь

В этот день юные артисты продемонстрируют свое мастерство в рамках второго регионального фестиваля «Пензенские ласточки». Для гала-концерта отобрано 20 лучших номеров. Перед началом представления в фойе будет работать выставка художественного и декоративно-прикладного искусства.

«Всех зрителей ждут сюрпризы. Для проведения фестиваля режиссером «Пензаконцерта» подготовлена интересная, яркая красочная концепция. Думаю, это будет большой праздник и для детей, и для взрослых, и для всего региона», - сказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

«В номерах есть и песни, и танцы. В 2019 году увеличилась направленность жанровая, потому что по сравнению с 2018-м, прибавились театральное искусство, пантомима, хореографические направления, впервые будет хип-хоп, больше народных исполнителей и инструменталистов», - рассказала заместитель директор по творческой деятельности ГАУК «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

Начало гала-концерта - в 14.00. Вход бесплатный по пригласительным билетам. Их можно получить в кассе областной филармонии.