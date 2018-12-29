В Пензе на елку в Центр культуры и досуга пришел необычный гость

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29 декабря 2018, 19:26Культура
В Пензе продолжается новогодний елочный марафон. Праздники уже прошли в детских садах и общеобразовательных школах. Теперь эстафету принимают учреждения дополнительного образования. Так, на елку к детям, которые занимаются в школе эстетического воспитания Центра культуры и досуга, в это раз пришел необычный гость.
Главный герой мультсериала, - один из Фиксиков, осмотрел украшения на елке - ведь они должны отвечать всем требованиям пожарной безопасности. А делегация шерифов и королей уже была готова к торжеству. На праздник дети не просто пришли в нарядных костюмах - каждый всерьез вошел в роль своего любимого сказочного персонажа. Ведь Новый год - это время для чудес. И даже взрослые, глядя на своих сыновей и дочек, вновь окунулись в воспоминания из детства.
«Для взрослых - это возвращение в волшебство. Хочется всегда чувствовать себя, как в сказке, в которой пребывают дети», - сказала жительница Пензы Татьяна Колодняк.
«Помню, как папа приносил домой елку, когда шагаешь по ступенькам и видишь иголки. Заходишь, а там она, красивая, большая», - рассказала жительница Пензы Наталья Трошина.
Главным героем на этом празднике стал не Дед Мороз. К мальчишкам и девчонкам пришла собака - символ 2018 года, причем в образе стажа порядка. Возле елки провели настоящее расследование: у зимнего волшебника украли валенки.
Конечно, у любой сказки всегда счастливый конец - обувь Деда Мороза все-таки нашли. Каждый год в Центре культуры и досуга готовят для детей уникальный праздник. И всегда в гости к ребятишкам вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой приходят новые персонажи.
«Была приятно удивлена, когда ко мне подошла девочка и поверила, что перед ней настоящий полицейский, и попросила найти ее собаку, на что я ответила «отыщем», - рассказала методист Центра культуры и досуга Елена Майорова.
На елке не обошлось без хороводов и конкурсов, а в завершении, конечно же, подарки. От Деда Мороза и его друзей дети получили сладкие угощения.
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