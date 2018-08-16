16 августа 2018, 16:07Общество

В Пензе на две ночи перекроют движение по Сурскому мосту

В департаменте ЖКХ Пензы прошло очередное заседание штаба по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

Директор департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин обратил внимание на сроки исполнения контрактов подрядчиками.

«Реализация программы «Безопасные и качественные дороги» близится к завершению. Прошу всех обратить на это внимание, особенно тех, кто выбился их графика производства работ. Срывов сроков быть не должно»,- сказал он.

Также в ходе заседания Максим Иванкин подчеркнул, что ремонтные работы на Сурском мосту будут проводиться только ночью. В выходные дни, 18 и 19 августа, движение транспорта в ночное время будет полностью перекрыто, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Сейчас разрабатывается схема объезда, которая будет опубликована в СМИ накануне»,- отметил он.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 92
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?source=wizgeo&utm_source=serp&l=map%2Cstv%2Csta&utm_medium=maps-desktop&mode=search&ll=45.026176%2C53.208187&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0%2C%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82&sll=45.026176%2C53.208181&panorama%5Bpoint%5D=45.024599%2C53.207971&panorama%5Bdirection%5D=74.587115%2C4.089637&panorama%5Bspan%5D=115.857344%2C80.000000&z=16

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ