В Пензе на две ночи перекроют движение по Сурскому мосту

В департаменте ЖКХ Пензы прошло очередное заседание штаба по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

Директор департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин обратил внимание на сроки исполнения контрактов подрядчиками.

«Реализация программы «Безопасные и качественные дороги» близится к завершению. Прошу всех обратить на это внимание, особенно тех, кто выбился их графика производства работ. Срывов сроков быть не должно»,- сказал он.

Также в ходе заседания Максим Иванкин подчеркнул, что ремонтные работы на Сурском мосту будут проводиться только ночью. В выходные дни, 18 и 19 августа, движение транспорта в ночное время будет полностью перекрыто, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Сейчас разрабатывается схема объезда, которая будет опубликована в СМИ накануне»,- отметил он.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».