В Пензе на два дня перекроют дорогу в дальнем Арбеково

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22 августа 2019, 15:34Общество
В предстоящие выходные на проспекте Строителей в Пензе перекроют движение транспорта в районе торгового центра «Берлин».
Это связано с ремонтом сетей, который проводит АО «Т Плюс теплосеть Пенза», сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Ограничение начнет действовать 23 августа с 22:00, работы планируют завершить 25 августа и открыть дорогу до 20:00. В качестве объездных путей предлагается использовать улицы Лядова и Ладожскую, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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