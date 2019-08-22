22 августа 2019, 15:34Общество

В Пензе на два дня перекроют дорогу в дальнем Арбеково

В предстоящие выходные на проспекте Строителей в Пензе перекроют движение транспорта в районе торгового центра «Берлин».

Это связано с ремонтом сетей, который проводит АО «Т Плюс теплосеть Пенза», сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Ограничение начнет действовать 23 августа с 22:00, работы планируют завершить 25 августа и открыть дорогу до 20:00. В качестве объездных путей предлагается использовать улицы Лядова и Ладожскую, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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