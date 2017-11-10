10 ноября 2017, 17:33Общество В Пензе на дрожжевом заводе был сильный хлопок - пензенцы Пензенцы взволнованы происшествием, которое случилось на территории дрожжевого завода.

В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили информацию о хлопке.

«На дрожжевом заводе произошел хлопок, возгорания и пострадавших нет», - сказали в ведомстве.

По словам очевидцев, на месте работают сотрудники спецслужб. Подробностей о случившемся пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: Фотография: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=45.018939%2C53.202350&mode=search&text=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0&sll=45.018939%2C53.202350&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCX%2FZPXlYgkZAEWoX00z3mEpAEhIJCp5CrtSz2T8Ryy%2BDMSJRyD8gACABIAIgAygBMAE4q%2Fvavvqlxb9kQDFIAVUAAIA%2FWABiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWoCcnVwAQ%3D%3D&ol=biz&oid=1085427420&l=stv%2Csta&panorama%5Bpoint%5D=45.018405%2C53.202473&panorama%5Bdirection%5D=132.391220%2C8.264859&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C65.462027

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