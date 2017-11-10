В Пензе на дрожжевом заводе был сильный хлопок - пензенцы

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10 ноября 2017, 17:33Общество
Пензенцы взволнованы происшествием, которое случилось на территории дрожжевого завода.
В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили информацию о хлопке.
«На дрожжевом заводе произошел хлопок, возгорания и пострадавших нет», - сказали в ведомстве.
По словам очевидцев, на месте работают сотрудники спецслужб. Подробностей о случившемся пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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