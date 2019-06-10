10 июня 2019, 10:01Происшествия

В Пензе на дорогу повалилась световая опора

В Пензе на ул. Гоголя накануне, 9 июня, на дорогу повалилась световая опора. Об этом сообщили пользователи соцсети, разместившие фото и видео с места событий.

На кадрах видно, что световая опара перегородила проезжую часть, провода опасно нависли над дорогой. Машины проехать не могут.

В комментариях один из местных жителей предположил, что опару зацепил эвакуатор, перевозивший трактор.

Официальных комментариев на данный момент нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот https://vk.com/penza_live

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