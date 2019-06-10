В Пензе на дорогу повалилась световая опора

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 июня 2019, 10:01Происшествия
В Пензе на ул. Гоголя накануне, 9 июня, на дорогу повалилась световая опора. Об этом сообщили пользователи соцсети, разместившие фото и видео с места событий.
На кадрах видно, что световая опара перегородила проезжую часть, провода опасно нависли над дорогой. Машины проехать не могут.
В комментариях один из местных жителей предположил, что опару зацепил эвакуатор, перевозивший трактор.
Официальных комментариев на данный момент нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
10 июня 2019, 14:36В Неверкинском районе в ДТП пострадали две женщины
10 июня 2019, 14:06В районе пензенского зоопарка полыхает дом - соцсети
10 июня 2019, 13:36В День России пензенцы выйдут на массовую зарядку
10 июня 2019, 13:04Гришаев назвал причины роста смертельных ДТП в регионе
10 июня 2019, 13:02Валерий Лидин поздравил пензенских пловцов с победой
10 июня 2019, 12:34Для пензенцев хотят открыть больше авианаправлений
10 июня 2019, 12:03Болевой шок. Пензенцы просят спасти покалеченного кота
10 июня 2019, 11:33Пензу подсветили праздничной иллюминацией. ФОТО