В Пензе на дорогу повалилась световая опора

В Пензе на ул. Гоголя накануне, 9 июня, на дорогу повалилась световая опора. Об этом сообщили пользователи соцсети , разместившие фото и видео с места событий.

На кадрах видно, что световая опара перегородила проезжую часть, провода опасно нависли над дорогой. Машины проехать не могут.

В комментариях один из местных жителей предположил, что опару зацепил эвакуатор, перевозивший трактор.

Официальных комментариев на данный момент нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».