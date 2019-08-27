В Пензе на дороге-дублере ул. Окружной жестко столкнулись авто. ВИДЕО

В Сети появились кадры с места серьезной аварии на дороге, ведущей в Малую Валяевку.

Сообщение о ДТП в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте» появилось днем 27 августа. Не поделили дорогу два легковых автомобиля, у них сильно повреждена передняя часть. На место приехали работники «скорой помощи» и спецслужб.

Официальных данных об аварии нет.

Ранее мы писали о серьезной аварии на улице Богданова, где автомобиль перевернулся на крышу прямо у дверей детской музыкальной школы.

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными за рулем, особенно при неблагоприятных погодных условиях, пишет ИА «Пенза-Пресс».