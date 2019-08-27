В Пензе на дороге-дублере ул. Окружной жестко столкнулись авто. ВИДЕО

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27 августа 2019, 15:04Происшествия
В Сети появились кадры с места серьезной аварии на дороге, ведущей в Малую Валяевку.
Сообщение о ДТП в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте» появилось днем 27 августа. Не поделили дорогу два легковых автомобиля, у них сильно повреждена передняя часть. На место приехали работники «скорой помощи» и спецслужб.
Официальных данных об аварии нет.
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