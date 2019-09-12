В Пензе на Дне винограда организуют дегустацию

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12 сентября 2019, 15:34Общество
20 сентября в библиотеке им. Белинского в Пензе пройдет ежегодный праздник винограда (0+).
Дачники представят свои лучшие образцы винограда нового урожая. Ароматные ягоды можно будет продегустировать.
«Также участники смогут обменяться опытом, посевным материалом, сравнить результаты применения новых агротехник, а также получить консультации компетентных специалистов Сергея Горболысова, Дмитрия Вершинина, Юрия Заворовского», - сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«Школа виноградаря» работает в клубе «Встреча» уже более десяти лет. Ежегодно на праздник приходят не только дачники-любители, но и специалисты-агрономы, преподаватели Пензенской государственной сельскохозяйственной академии, которые дают профессиональные советы по уходу за почвой и растительными культурами.
Начало праздника - 16:00, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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