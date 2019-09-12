12 сентября 2019, 15:34Общество

В Пензе на Дне винограда организуют дегустацию

20 сентября в библиотеке им. Белинского в Пензе пройдет ежегодный праздник винограда (0+).

Дачники представят свои лучшие образцы винограда нового урожая. Ароматные ягоды можно будет продегустировать.

«Также участники смогут обменяться опытом, посевным материалом, сравнить результаты применения новых агротехник, а также получить консультации компетентных специалистов Сергея Горболысова, Дмитрия Вершинина, Юрия Заворовского», - сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Школа виноградаря» работает в клубе «Встреча» уже более десяти лет. Ежегодно на праздник приходят не только дачники-любители, но и специалисты-агрономы, преподаватели Пензенской государственной сельскохозяйственной академии, которые дают профессиональные советы по уходу за почвой и растительными культурами.

Начало праздника - 16:00, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-690230/

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