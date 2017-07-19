19 июля 2017, 16:02Общество В Пензе на директора арматурного завода завели уголовное дело В Пензе на генерального директора арматурного завода завели уголовное дело за невыплату зарплат.

Прокуратура Железнодорожного района города Пензы провела проверку в отношении генерального директора ОАО «Пензенский арматурный завод», по результатам которой возбуждено уголовное дело, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Руководитель на протяжении шести месяцев не платил работникам предприятия зарплату. Сумма задолженности ставила 7,8 миллионов рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

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