В Пензе на директора арматурного завода завели уголовное дело

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19 июля 2017, 16:02Общество
В Пензе на генерального директора арматурного завода завели уголовное дело за невыплату зарплат.
Прокуратура Железнодорожного района города Пензы провела проверку в отношении генерального директора ОАО «Пензенский арматурный завод», по результатам которой возбуждено уголовное дело, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Руководитель на протяжении шести месяцев не платил работникам предприятия зарплату. Сумма задолженности ставила 7,8 миллионов рублей.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
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