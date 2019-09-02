В Пензе на День знаний выступили Денис Майданов и группа «Мохито»

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02 сентября 2019, 19:21Общество
Кульминацией празднования Дня знаний стал большой концерт на Юбилейной площади. Для пензенских школьников выступили звезды российской эстрады. Сначала на сцену под открытым небом вышла группа «Мохито», а затем - Денис Майданов.
Вечером 1 сентября школьники собрались на Юбилейной площади. Среди тысячи зрителей были и те, для кого школа уже в воспоминаниях, и те, у кого все еще впереди.
Для пензенских школьников это был особенный вечер. Сделать его максимально запоминающимся постарались организаторы концерта. Первой на сцену вышла группа «Мохито».
Посмотреть на выступление российских артистов собрались несколько тысяч пензенцев. С праздником школьников, преподавателей и родителей со сцены поздравил автор-исполнитель Денис Майданов.
«Поздравляю всех первоклассников, их родителей, педагогов, которые встретились со своими учениками, выпускников, для вас это последний и самый важный год в школе с праздником. Спасибо всем», - сказал он.
Концертная программа Заслуженного артиста России длилась около часа. За это время Денис Майданов спел около десяти песен. В перерывах между исполнением, гость общался с публикой. В завершении концерта глава региона Иван Белозерцев поблагодарил Дениса Майданова за выступление и вручил ему памятный подарок.
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