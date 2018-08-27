В Пензе на День знаний объявили «сухой закон»

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27 августа 2018, 16:04Общество
1 Сентября в Пензе запретили продажу алкоголя.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Запрет введен в целях соблюдения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего - несовершеннолетних, а также пропаганды здорового образа жизни.
Чтобы следить за соблюдением постановления об ограничении розничной продажи алкоголя в День знаний, улицы города будут патрулировать специально созданные оперативные группы. В их состав войдут сотрудники полиции.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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