07 ноября 2019, 17:39Общество

В Пензе на день перекроют движение по ул. Бакунина

В Пензе утвердили временную схему дорожного движения. Ограничения будут действовать 8 ноября.

Общество
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