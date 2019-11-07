В Пензе на день перекроют движение по ул. Бакунина

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07 ноября 2019, 17:39Общество
В Пензе утвердили временную схему дорожного движения. Ограничения будут действовать 8 ноября.
07 ноября 2019, 19:48В пензенском ботаническом саду снова зацвели форзиции
07 ноября 2019, 19:41Пензенцам рассказали, куда выкидывать крупный и строительный мусор
07 ноября 2019, 19:36В Пензе готовятся к новому культурно-образовательному форуму
07 ноября 2019, 19:23На «Эхе Пензы» обсудили дебютный сезон регбийного клуба «Локомотив»
07 ноября 2019, 19:19Опасения жителей Засечного о закрытии местного ФАПа не оправдались
07 ноября 2019, 19:16Пензенский аккордеонист стал победителем престижного конкурса в Праге
07 ноября 2019, 19:14В Пензе презентовали двухэтажную «Суру»
07 ноября 2019, 19:06В Кузнецке до конца года несколько десятков семей отметят новоселье