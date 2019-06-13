В Пензе на День города прошел фестиваль «Спасские вечера»

12 июня пензенцев пригласили на Соборную площадь. В рамках фестиваля православной культуры «Спасские вечера» там прошел праздник под названием «Музыка души и сердца». Насыщенную программу подготовили по случаю 235-летия со дня рождения святителя Иннокентия Пензенского, а так же 220-летнего юбилея пензенской епархии.

На фестивале «Спасские вечера» жителям и гостям города презентовали экскурсионный маршрут с аудиогидом по территории главного храма Пензы.

«Если вы маломобильный человек, не хочется покидать дом или есть необходимость погулять вечером самостоятельно, можно не ждать экскурсовода, а зайти в группу пензенской епархии или «Спасские вечера» и одним нажатием запустить аудиогид», - рассказала доцент кафедры историко-филологического факультета ПГУ Татьяна Юрина.

О том, как переплеталась светская и духовная жизнь в пензенском обществе, а также истории и воссоздании Спасского кафедрального собора всем желающим рассказывали опытные экскурсоводы. В День города и День России тысячи пензенцев присоединились к фестивалю православный культуры неспроста - эта дата особо почитаема пензенской епархией, которая в 2019 году отмечает 220 годовщину своего образования.

«Также в этот день празднуется 325-летие со дня рождения святителя Иннокентия, первого пензенского святого», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Соборная площадь была открыта для прихожан с 10.00 часов утра. В течение дня к экскурсиям присоединились свыше 600 человек. Поделиться впечатлениями от увиденного и услышанного спешили многие, в том числе - иностранцы.

«Я рад, что оказался в Пензе сегодня. Не ожидал, что в День России смогу посетить кафедральный собор. Увидел очень много добрых и красивых людей. Город - бесподобен», - сказал участник фестиваля из Германии Йозеф Райхл.

Праздник посетили первые лица города и области. Губернатор Иван Белозерцев поздравил собравшихся с завершением строительства храма и отметил, что уже осенью в планах пригласить в областной центр патриарха Кирилла, который освятит самый большой собор в Приволжском федеральном округе.

«За два-три месяца завершим работы, пойдем дальше в сторону улицы Московской. Территория вся будет открыта», - рассказал он.

Главным подарком стало выступление одного из самых известных певческих коллективов России. В репертуаре патриаршего хора Московского Данилова монастыря - свыше 1000 произведений: весь спектр богослужебной музыки, народные песни славянских народов, военные композиции, старинные вальсы, романсы и духовные стихи.