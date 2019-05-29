29 мая 2019, 12:03Культура

В Пензе на День города хотят провести фестиваль граффити

Мэр Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что продолжают поступать предложения по организации мероприятий на День города.

Он отметил, что иногда предлагают то, что уже было. Например, провести на набережной фестиваль граффити.

« Для нас сложность состоит в том, что это требует материальных затрат», - подчеркнул он.

По словам начальника управления культуры города Веры Фейгиной, на это потребуется 400 тысяч рублей. Виктор Кувайцев поручил проработать вопрос по организации фестиваля.

Кроме того, среди предложений – фестиваль национальных костюмов, а также площадка, на которой детям будут рассказывать об истории города.

«Времени - не так много, к концу недели надо с концепцией определиться и заниматься подготовкой», - сказал Виктор Кувайцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Культура
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