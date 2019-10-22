В Пензе на День автомобилиста состоятся соревнования среди водителей

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22 октября 2019, 16:36Спорт
В Пензе 27 октября на парковке у «Дизель-Арены» пройдут соревнования по автомногоборью. Кубок города приурочили ко Дню автомобилиста.
Как сообщают организаторы, спортсмены будут сражаться в четырех зачетных категориях: задний привод RWD, передний привод FWD, класс без ограничений UNLIM и LIGHT.
Зрители увидят скоростное маневрирование на площадке с конусами.
«Данная дисциплина является, пожалуй, самой доступной и выступают в ней, в том числе на автомобилях, используемых ежедневно», - отмечают организаторы.
Соревнования откроются в 12:00, первый старт – в 12:30. Награждение запланировано на 16:30, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Возрастные ограничения – 0+.
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