В Пензе на День автомобилиста состоятся соревнования среди водителей

В Пензе 27 октября на парковке у «Дизель-Арены» пройдут соревнования по автомногоборью. Кубок города приурочили ко Дню автомобилиста.

Как сообщают организаторы, спортсмены будут сражаться в четырех зачетных категориях: задний привод RWD, передний привод FWD, класс без ограничений UNLIM и LIGHT.

Зрители увидят скоростное маневрирование на площадке с конусами.

«Данная дисциплина является, пожалуй, самой доступной и выступают в ней, в том числе на автомобилях, используемых ежедневно», - отмечают организаторы.

Соревнования откроются в 12:00, первый старт – в 12:30. Награждение запланировано на 16:30, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Возрастные ограничения – 0+.