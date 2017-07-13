13 июля 2017, 13:34Общество

В Пензе на четырех улицах отключат в воду

В Пензе на четырех улицах возможны перебои с подачей воды.

Как сообщила пресс-служба Горводоканала, водоснабжение ограничат на улицах Титова, 4, 6, 8, 10, ,12 ,14, 16, 18, 20, 22 и 24, Ладожской, 7, 17, 19, 27, Д/с №134, а также на улице и проездах Черниговской, на улице Кошевого и 4-м проезде Кошевого.

Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ. Подача воды возобновится после устранения утечки, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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