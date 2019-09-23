В Пензе на чемпионате области по бодибилдингу ввели новую категорию

В пензенском Центре культуры и досуга состоялся чемпионат региона по бодибилдингу. Спортсмены выступили в категориях «Бодибилдинг», «Фитнес-бикини», «Пляжный бодибилдинг» и новой категории «Велнесс».

Чтобы продемонстрировать на сцене свою идеальную фигуру, Наталья Ермоленко готовилась целый год.

«Фитнес-бикини» - это, во-первых, самая женственная категория. Я была на позинге [стоп-кадр или картинка, сделанная по какой-либо тематике] в Москве, и мне сказали, что в ней участвуют девочки с идеальными пропорциями, что мне повезло - из такой фигуры легче чего-либо лепить. Это всегда выглядит аккуратненько, мило», - сказала она.

Чемпионат области по бодибилдингу прошел в Пензе в шестой раз. С каждым годом количество желающих помериться мышцами и похвастать рельефом становится все больше. Немало среди участников и новичков.

«Это мой дебют, первые соревнования, первый город. Главное - не нервничать, абстрагироваться от всего и думать только о победе», - рассказал участник чемпионата из Самары Дмитрий Лавыгин.

«Спортсменов, которые пришли в клуб, заинтересовались и сегодня первый раз выйдут на сцену, здесь большинство, примерно 80%», - сказал президент «Федерации бодибилдинга Пензенской области» Ринат Исянов.

Даже после того, как на сцену вышли первые участники, за кулисами, в гримерках и фойе не прекращалась подготовка. Спортсмены нагружали определенные группы мышц, поправляли грим и, конечно, отрабатывали элементы позирования.

«Каждый поворот и разворот имеют значение. Это способы для визуального уменьшения, например, талии, что будет плюсом атлету», - рассказал тренер пензенской сборной по бодибилдингу Дмитрий Каргин.

«Никто не отменял того, что девушка должна быть девушкой. Она должна выходить на сцену и сиять, блистать ,чтобы очаровывать судей. С мужчинами, по факту, то же самое», - отметила судья чемпионата Алена Лисунова.

Вице-президент федерации бодибилдинга Республики Мордовии Зульфия Савилькина не сомневалась в своем успехе. В этом спорте она уже шесть лет. Два года назад занимала призовое место на чемпионате ПФО в категории «Фитнес-модель». Для того, чтобы в Пензе показать себя в новой категории «Велнесс», девушка специально наращивала массу.

«Это очень крутая номинация. Девочки должны быть крупнее, более мускулистыми. Единственное, просушка должна быть не очень сильной», - сказала она.

В каждой категории судьи определили тройку сильнейших. Этот чемпионат - отборочный в сборную команду региона по бодибилдингу и фитнесу. В дальнейшем победители примут участие в кубках Москвы и Московской области (12+), а также в чемпионате России (12+), который состоится в Перми.